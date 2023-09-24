أرخص سعر هتلاقيه.. اشتر iPhone 14 جديد بـ 24 ألف جنيه فقط

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى؛ لجذب المستهلكين على الشراء، وخاصة في شهر سبتمبر، قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وشاهدنا عرضا رائعا على موقع Sharafdg الإماراتي يبيع هاتف آيفون iPhone 14 ليصل سعره بعد الخصم إلى 2859.97 درهم إماراتي (أي ما يعادل 24 ألف جنيه مصري تقريبا).

أرخص سعر هتلاقيه..اشتري iPhone 14 بـ 24 ألف جنيه فقط

مواصفات هاتف iPhone 14

الشاشة في هاتف آيفون iPhone 14 تأتي بشكل النوتش القديم في منتصف الشاشة حيث تأتي من نوع Super Retina XDR بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170×2532 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 460 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى طبقة مقاومة الخدش كما يدعم خاصية الـ HDR10 ومعدل تحديث 60 هيرتز مع أقصى سطوع للشاشة 1200 شمعة.

يأتي iPhone 14 بمعالج سداسي النواة من شركة ابل من نوع A15 Bionic بتكنولوجيا الـ 5 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics فهو نفس المعالج القديم الذي يأتي في هواتف الايفون 13 السابقة . و الكاميرا الأمامية ل iPhone 14 تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الاوتوفوكس , كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل .

الكاميرا الخلفية ل iPhone 14 تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.5 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

ويدعم الهاتف iPhone 14 تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة .

البطارية ل iPhone 14 بحجم 3279 مللي أمبير و تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط .