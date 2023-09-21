مقارنة الوحوش.. من الأفضل iPhone 15 Pro Max أم سامسونج Galaxy S23 Ultra؟

يبدأ المستخدمون في البحث عن أفضل الخيارات المتاحة. ويعد iPhone 15 Pro Max وسامسونج Galaxy S23 Ultra من بين أفضل الهواتف الذكية التي تم طرحها هذا العام، ويتميز كلاهما بالعديد من الميزات المتقدمة.

الأداء

يتميز كلا الهاتفين بأداء قوي للغاية، حيث يعمل iPhone 15 Pro Max بمعالج A17 Pro، بينما يعمل Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. كلا المعالجين هما من بين أقوى معالجات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا، مما يضمن أداءً سلسًا وسريعًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديو.

الكاميرا

يتميز iPhone 15 Pro Max بكاميرا رائعة، حيث يضم نظام كاميرا ثلاثي العدسات في الخلف، يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعرًا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرًا تليفوتوغرافي telephoto بدقة 12 ميجابكسل تقوم بالتقريب حتى 5x ، يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يتميز Galaxy S23 Ultra أيضًا بكاميرا رائعة، حيث يضم نظام كاميرا رباعي العدسات في الخلف، يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعرًا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرًا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، ومستشعرًا ماكرو بدقة 10 ميجابكسل. يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

بشكل عام، يقدم كلا الهاتفين أداءً كاميرا ممتازًا، حيث يتميزان بقدرات تصوير رائعة في جميع ظروف الإضاءة. ومع ذلك، يتميز iPhone 15 Pro Max بكاميرا أوسع، مما يجعله خيارًا أفضل للتصوير في الأماكن المغلقة أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

الشاشة

يتميز iPhone 15 Pro Max بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يتميز Galaxy S23 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة بدقة 3088 × 1440 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضًا.

بشكل عام، تقدم كلا الشاشات أداءً ممتازًا، حيث تتميزان بدقة عالية وألوان زاهية ومعدل تحديث عالي. ومع ذلك، يتميز Galaxy S23 Ultra بشاشة أكبر قليلاً، مما يجعله خيارًا أفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن شاشة أكبر.

البطارية

يتميز iPhone 15 Pro Max ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة، بينما يتميز Galaxy S23 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

بشكل عام، يتميز Galaxy S23 Ultra بعمر بطارية أطول قليلاً من iPhone 15 Pro Max.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1199 دولارًا، بينما يبدأ سعر Galaxy S23 Ultra من 1199 دولارًا.

يتميز كلا الهاتفين iPhone 15 Pro Max وGalaxy S23 Ultra بالعديد من الميزات المتقدمة، مما يجعل من الصعب تحديد أيهما أفضل. ويعتمد اختيار الهاتف الأفضل على احتياجاتك وميزانيتك.

إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا رائعة وأداء قوي، فإن iPhone 15 Pro Max هو خيار جيد. إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة رائعة وعمر بطارية طويل، فإن Galaxy S23 Ultra هو خيار جيد.