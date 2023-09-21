عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة الوحوش.. من الأفضل iPhone 15 Pro Max أم سامسونج Galaxy S23 Ultra؟

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max أم سامسونج Galaxy S23 Ultra

يبدأ المستخدمون في البحث عن أفضل الخيارات المتاحة. ويعد iPhone 15 Pro Max  وسامسونج Galaxy S23 Ultra من بين أفضل الهواتف الذكية التي تم طرحها هذا العام، ويتميز كلاهما بالعديد من الميزات المتقدمة.

 

الأداء

 

يتميز كلا الهاتفين بأداء قوي للغاية، حيث يعمل iPhone 15 Pro Max بمعالج A17 Pro، بينما يعمل Galaxy S23 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2. كلا المعالجين هما من بين أقوى معالجات الهواتف الذكية المتوفرة حاليًا، مما يضمن أداءً سلسًا وسريعًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديو.

 

الكاميرا

 

يتميز iPhone 15 Pro Max بكاميرا رائعة، حيث يضم نظام كاميرا ثلاثي العدسات في الخلف، يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 48 ميجابكسل، ومستشعرًا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرًا تليفوتوغرافي telephoto بدقة 12 ميجابكسل تقوم بالتقريب حتى 5x  ، يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يتميز Galaxy S23 Ultra أيضًا بكاميرا رائعة، حيث يضم نظام كاميرا رباعي العدسات في الخلف، يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 200 ميجابكسل، ومستشعرًا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعرًا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل، ومستشعرًا ماكرو بدقة 10 ميجابكسل. يتميز الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

بشكل عام، يقدم كلا الهاتفين أداءً كاميرا ممتازًا، حيث يتميزان بقدرات تصوير رائعة في جميع ظروف الإضاءة. ومع ذلك، يتميز iPhone 15 Pro Max بكاميرا أوسع، مما يجعله خيارًا أفضل للتصوير في الأماكن المغلقة أو في ظروف الإضاءة المنخفضة.

 

الشاشة

 

يتميز iPhone 15 Pro Max بشاشة Super Retina XDR مقاس 6.7 بوصة بدقة 1290 × 2796 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يتميز Galaxy S23 Ultra بشاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة بدقة 3088 × 1440 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز أيضًا.

بشكل عام، تقدم كلا الشاشات أداءً ممتازًا، حيث تتميزان بدقة عالية وألوان زاهية ومعدل تحديث عالي. ومع ذلك، يتميز Galaxy S23 Ultra بشاشة أكبر قليلاً، مما يجعله خيارًا أفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن شاشة أكبر.

 

البطارية

 

يتميز iPhone 15 Pro Max ببطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة، بينما يتميز Galaxy S23 Ultra ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

بشكل عام، يتميز Galaxy S23 Ultra بعمر بطارية أطول قليلاً من iPhone 15 Pro Max.

 

السعر

 

يبدأ سعر iPhone 15 Pro Max من 1199 دولارًا، بينما يبدأ سعر Galaxy S23 Ultra من 1199 دولارًا.

 

يتميز كلا الهاتفين iPhone 15 Pro Max وGalaxy S23 Ultra بالعديد من الميزات المتقدمة، مما يجعل من الصعب تحديد أيهما أفضل. ويعتمد اختيار الهاتف الأفضل على احتياجاتك وميزانيتك.

إذا كنت تبحث عن هاتف بكاميرا رائعة وأداء قوي، فإن iPhone 15 Pro Max هو خيار جيد. إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة رائعة وعمر بطارية طويل، فإن Galaxy S23 Ultra هو خيار جيد.

iPhone Galaxy S23 Ultra سامسونج iPhone 15 Pro Max Galaxy S23

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

موضوعات متعلقة

أوعى تشتري iPhone 14 .. لهذه الأسباب الخطيرة

بكاميرا خيالية.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات برخص التراب

لأول مرة.. طعم جديد بالذكاء الاصطناعي

أفضل التطبيقات المجانية لتعديل الصور على موبايلك

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل S24 Ultra الجديد من سامسونج يقهر iPhone 15

هبوط كبير في سعر الهاتف الأكثر طلبا من سامسونج Galaxy A34.. مواصفاته خارقة

موبايل جديد على شكل شنطة من Honor يتحدى iPhone.. مواصفاته خيالية

أفضل هاتف من سلسلة Oppo Reno الأسطورية.. بالسعر والمواصفات

ترشيحاتنا

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم.. والأرصاد تزف بشرى سارة|أخبار التوك شو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ