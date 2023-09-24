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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

ميزة جديدة من جوجل لزيادة مساحة Gmail.. كيف تستفيد منها؟

Gmail
Gmail

أضافت شركة جوجل Google، ميزة جديدة لمستخدمي تطبيق Gmail على هواتف أندرويد، والتي تتيح للمستخدمين تنظيف صندوق الوارد الخاص بهم بسهولة وسرعة أكبر، لمساعدتهم على التخلص من رسائل البريد الإلكتروني القديمة وغير المرغوب فيها.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، بدأت شركة جوجل في طرح زر "تحديد الكل" إلى تطبيق Gmail على نظام أندرويد، وعند النقر عليه سيبدأ في تحديد رسائل بريد إلكتروني متعددة في وقت واحد.

 

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ميزة جديدة من جوجل لزيادة مساحة Gmail

وكانت هذه الوظيفة موجودة في تطبيق الويب الخاص بـ Gmail لفترة طويلة، ولكنها لم تكن متاحة على الإطلاق على إصدار الأجهزة المحمولة، ويقوم زر "تحديد الكل" في إصدار سطح المكتب بتحديد 50 رسالة بريد إلكتروني في المرة الواحدة.

وفي السابق، كان يتعين على مستخدمى هواتف أندرويد تحديد رسالة واحدة في كل مرة عن طريق الضغط عليها لحذفها أو أرشفتها، وسيؤدي النقر على زر "تحديد الكل" إلى تحديد كل بريد إلكتروني في صندوق الوارد الخاص بك، إلا أنه يقتصر في الواقع على 50 بريدا كحد أقصى وهو نفس إصدار الويب.

وفي الوقت الحالي، يظهر زر "تحديد الكل" في تطبيق Gmail لنظام التشغيل أندرويد على كل من هواتف جوجل Pixel و سامسونج Galaxy.

وعلى ما يبدو أن جوجل ستطرح هذا التغيير من جانب الخادم على أساس كل جهاز ولا ترتبط بشكل مباشر بتحديث التطبيق، لذلك، قد لا يرى جميع المستخدمين التغيير على الفور وقد يكون متاحا لعدد قليل فقط من المستخدمين المحددين، يمكنك التحقق من وجود تحديثات عبر متجر Play.

وتعتبر هذه الميزة مهمة بشكل خاص لأولئك المستخدمين الذين يفضلون استخدام المستوى المجاني لحساب جوجل فقط، والذي يوفر مساحة تخزينية مجانية تبلغ 15 جيجابايت فقط.

لذلك تسهل ميزة "تحديد الكل"، على مستخدمي أندرويد التخلص من رسائل البريد الإلكتروني، التي تشغل مساحة في حصة التخزين السحابية المخصصة، فعندما تكون مساحة التخزين ممتلئة، قد يفشل Gmail في عرض رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أو تنزيلها، ومن خلال خيار حذف رسائل البريد الإلكتروني القديمة، يمكن للمستخدمين تحرير مساحة التخزين لاستيعاب الرسائل الأحدث.

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