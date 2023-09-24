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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن برقم الجلوس.. نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

تنسيق
تنسيق

يتابع طلاب الثانوية العامة حتى نهاية اليوم التسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد. 

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة بعد غلق تقليل الاغتراب بثلاثة أيام بحد أقصى. 

رابط  نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2023  

يتم التسجيل لمعرفة نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 وطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

موعد غلق  تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه تم فتح باب تقديم طلب تقليل الاغتراب 2023 للطلاب بداية من  الأحد الماضي الموافق 17 سبتمبر 2023، واستمرت مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى أمس  الثلاثاء  الموافق 19 سبتمبر 2023.

 

قواعد تقليل الاغتراب 

وأصدر المجلس الأعلى للجامعات عدد من الشروط والقواعد المنظمة بتقليل الاغترابوالتحويل بين الكليات، كالتالى:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد تقليل الاغتراب إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وأوضحت القواعد المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، وأن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مؤكدا أن التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

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