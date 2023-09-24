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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الدولة المصرية شهدت تطورات جذرية خلال 10 سنوات فى كافة القطاعات

النائبة رحاب موسي
النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب

قالت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، إن الدوله المصرية شهدت خلال العشر سنوات الماضية   تطورات جذرية فى كافة القطاعات وجميع المحافظات ، ونرى جميعا  حجم الإنجازات على أرض الواقع ، ومنها مشروعات تنمية فى محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، الأول يتعلق بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية.

وأوضحت عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن المحور الثاني يختص بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الصعيد مجتمع جاذب بعد سنوات من الإهمال.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الدولة أيضا خلال العشر سنوات الماضية قامت بتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء الصوبة الزراعية، ومشروع الاستزراع السمكي.

وأكدت موسى ، أننا أيضا شهدنا نقلة نوعية في كل القطاعات الري والموارد المائية تطوير التعليم وتعميق التصنيع المحلي فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة وقامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحي وقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة.

مشروعات تنمية محافظات الصعيد مناطق عشوائية مشروعات خدمية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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