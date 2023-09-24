بيج رامي يصدم عشاقه بقرار مفاجئ.. تفاصيل

أعلن ممدوح السبيعي الملقب بـ “بيج رامي”، عدم مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام.

وقال بيج رامي في تصريحات تلفزيونية: “لقد تناقشت مع فريقي وقررنا عدم المشاركة في بطولة مستر أولمبيا هذا العام”.

وأضاف: "لا أفكر في الاعتزال ولكن أعمل رفقة فريقي على التجهيز للبطولات القادمة".

يذكر أن بيج رامي فاز بلقب مستر أولمبيا لأول مرة أولمبيا عام 2020، نوجح في الدفاع عن لقبه في أولمبيا 2021، لكنه تراجع إلى المركز الخامس العام الماضي، كما حقق المركز الرابع في بطولة أرنولد كلاسيك 2023، بولاية أوهايو الأمريكية.

يذكر أن الإيراني هادي شوبان توج بلقب مستر أولمبيا العام الماضي.

وتعد بطولة مستر اولمبيا اشهر البطولات لكمال الأجسام علي مستوي العالم، وتقام كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة عدد كبير من الأبطال العالميين.