صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تعفي الإسرائيليين من تأشيرة الدخول

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت إسرائيل بشكل غير رسمي أنها استوفت جميع شروط الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن ترشيح إسرائيل للبرنامج في 27 سبتمبر الجاري، وبعد ذلك بيوم سيتم التوقيع على الإعلان الرسمي بانضمام إسرائيل إلى البرنامج.

وأوضحت الصحيفة أنه ومن لحظة التوقيع ستبدأ عملية تطبيق الإعفاء والتي ستستمر ما بين أربعة وستة أسابيع.

ووفقا للصحيفة "بحلول منتصف نوفمبر، سيكون الإسرائيليين قادرين بالفعل على دخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة، ولن يطلب منهم سوى التسجيل على موقع " ESTA" الإلكتروني المخصص لنادي الدول المعفاة من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وحسب الصحيفة فأنه وفقا للمرحلة الجديدة، يمكن للأميركيين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في غزة دخول إسرائيل دون مشكلة كسائحين، والتجول حولها لمدة 90 يوما، وحتى الهبوط والإقلاع من مطار بن جوريون.