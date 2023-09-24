تعاون بين جامعة بنها ووزارة الاتصالات لدعم ورعاية ذوي الهمم

وقع الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبدالمنعم الشرقاوى مدير الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة الاتصالات "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة".

ويأتى ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها و في إطار التعاون المشترك لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها ، والدكتور عمرو العوامري مدير برامج الابتكار بالأكاديمية ، والدكتور علاء صبرة مدير عام ومسئول التدريب بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية ، و الأستاذة أمل رمضان العضو القانوني بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لدور جامعة بنها لدعم ورعاية ذوي الهمم وفي إطار توصيات الملتقى الاول لذوي الهمم ديسمبر ٢٠٢٢ والذي نظمه مركز رعاية الموهوبين والمبدعين وتحت شعار "نرتقي بأنفسنا وبرامجنا لنستوعب أبناءنا ذوي الهمم في عالمنا" .

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