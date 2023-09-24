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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صحة الشيوخ: الاجتماع الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يهدف لتعزيز التعاون المشترك

النائب الدكتور علي
النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الثلاث في كافة المجالات.

 

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن مصر والأردن والعراق يعملان على إقامة مشروعات جديدة في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية و الإسكان والإعمار، فضلًا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة هدف مشترك لكافة دول المنطقة خاصة كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية التي تستهدف استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

 

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن أمن واستقرار سوريا هدف رئيسي للدول الثلاث لحل الأزمة السورية بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

وشدد رئيس صحة الشيوخ، على ضرورة تذليل العقبات التشريعية أمام مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

 

يشار إلى أن بحث وزراء خارجية مصر والأردن والعراق سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية.

 

وذكر البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق أنه في سياق الحرص على تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية وفي إطار آلية التعاون الثلاثي بينهم.

مصر الأردن العراق الاجتماع الوزاري التعاون المشترك

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