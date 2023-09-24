شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت عن ضبط 79 ألفا و227 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 24 ألفا و140 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 919 مخالفة السير بدون ترخيص و26 مخالفة موقف عشوائي و1509 مخالفات للتحدث في المحمول أثناء القيادة و6 مخالفات لشروط التراخيص و10 مخالفات دراجات نارية.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.