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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي لندن.. موعد مباراة آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

آرسنال ضد توتنهام
آرسنال ضد توتنهام

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة بين آرسنال وتوتنهام، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.”.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة آرسنال وتوتنهام في تمام الرابعة عصرا، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و Sky Sports Premier League UK و SuperSport Premier League.

آرسنال ضد توتنهام

ولم يتجرع آرسنال وتوتنهام مرارة الهزيمة في مسابقة الدوري الإنجليزي، إذ حقق كل فريق الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

ويحتل توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الرابع.

ويتطلع لتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1989، وفقا للموقع الرسمي للجانرز.

وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن ديربي لندن: "إنه تحد جديد وفرصة جديدة، لديهم مدير جديد قام بعمل جيد حقا وقام بتغيير أجواء النادي وكل شيء حوله، لكن علينا تقديم الأداء الذي نحتاجه للتغلب عليهم.

في المقابل، قال بوستيكوجلو، مدرب توتنهام: "من العدل أن أقول إن الناس أعطوني إشارة حول ما يشعرون به تجاه هذه المباراة وهذا أمر رائع، لقد شاركت في مباريات الديربي، وهي مباراة مهمة للغاية وأنت تفهم ما يعنيه ذلك بالنسبة لمشجعي كلا الناديين والنادي". 

وأضاف: "كل هذه الأشياء تضيف أهمية للمستقبل، علاوة على ذلك، هم أيضا فريق كرة قدم جيد جدا جدا، لقد قدموا مستوى رائعا الموسم الماضي، ودعموا صفوهم هذا الموسم، اللعب على أرضهم سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لنا".

أرسنال توتنهام الدوري الإنجليزي آرسنال وتوتنهام أرتيتا

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