عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: يجب الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزرات مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات.

وتناول "مختار"، خلال الاجتماع العديد من ملفات العمل التي تتعلق بمصالح ومطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجميع مدارس الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار إلى أهمية متابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس وزالة تجمعات القمامة والاشغالات في محيط المدارس. 


كما وجه "مختار" بضرورة مراجعة الاجراءات والتدابير اللازمة بمناسبة موسم الشتاء وإحتمالية هطول الأمطار الغزيرة وجاهزية كافة المعدات مع تنفيذ خطه لإنتشارها بنطاق المحافظة مشيرا لسرعة التصدي لتجمعات الامطار والتأكد من تسليك البالوعات بالشوارع والميادين وانتهاء صيانة المعدات ومراجعة اعمدة الكهرباء بالشوارع حرصا علي حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمتابعة ضبط الاسواق والتأكد من وضع الاسعار علي السلع وصلاحية المعروض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، منوها إلى أهمية التصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري  مع تكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين .

وأشار "مختار"، إلى إستمرار اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المراكز والمدن والاحياء من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وإزالة الاشغالات من كافة المناطق بأنحاء المحافظة وتوفير اماكن للبيع فيما يخص الباعة الجائلين بحيث تكون بعيدة عن طرق المرور الرئيسية وتحركات المركبات . 

FB_IMG_1695551579075
FB_IMG_1695551579075
FB_IMG_1695551577136
FB_IMG_1695551577136
FB_IMG_1695551575098
FB_IMG_1695551575098
FB_IMG_1695551581365
FB_IMG_1695551581365
استقبال العام الدراسى الجديد التصالح علي مخالفات البناء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقنين أملاك الدولة عام الدراسي الجديد مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

موضوعات متعلقة

اختراق صفحة أوقاف الدقهلية الرسمية ونشر صور مخلة.. القصة كاملة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته حول غزة بكتيبة إضافية

276 ألف جنيه.. حيثيات الحكم في قضية التهرب من الضرائب

الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة اليوم

الإمارات بجانب الشعب اليمني وتستعد بقوة لـCop28.. أبرز تصريحات بن زايد بالأمم المتحدة

تأجيل دعوى استبعاد مرشح من انتخابات نادى الزمالك إلى 1 أكتوبر

الاحتلال الإسرائيلي يكشف سبب اعتقال 8 طلاب فلسطينيين من جامعة بيرزيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

بدر استعاد رجولته وشال صدره.. إعلامي إماراتي يثير ضجة بإعلان توبته.. فيديوجراف

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ