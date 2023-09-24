محافظ الدقهلية: يجب الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع المدارس

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ووكلاء الوزرات مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات.

وتناول "مختار"، خلال الاجتماع العديد من ملفات العمل التي تتعلق بمصالح ومطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجميع مدارس الدقهلية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وأشار إلى أهمية متابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس وزالة تجمعات القمامة والاشغالات في محيط المدارس.



كما وجه "مختار" بضرورة مراجعة الاجراءات والتدابير اللازمة بمناسبة موسم الشتاء وإحتمالية هطول الأمطار الغزيرة وجاهزية كافة المعدات مع تنفيذ خطه لإنتشارها بنطاق المحافظة مشيرا لسرعة التصدي لتجمعات الامطار والتأكد من تسليك البالوعات بالشوارع والميادين وانتهاء صيانة المعدات ومراجعة اعمدة الكهرباء بالشوارع حرصا علي حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة استمرار تنفيذ الحملات التموينية لمتابعة ضبط الاسواق والتأكد من وضع الاسعار علي السلع وصلاحية المعروض واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، منوها إلى أهمية التصدي بكل حسم للتعدي علي الأراضي الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لأن الزراعة هي الثروة الحقيقية لمصر وهي اللبنة الأساسية في الاقتصاد المصري مع تكثيف العمل في ملف تقنين املاك الدولة وملف التصالح علي مخالفات البناء وسرعة الانتهاء منهم لخدمة المواطنين .

وأشار "مختار"، إلى إستمرار اعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المراكز والمدن والاحياء من خلال تعزيز خدمات رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة وإزالة الاشغالات من كافة المناطق بأنحاء المحافظة وتوفير اماكن للبيع فيما يخص الباعة الجائلين بحيث تكون بعيدة عن طرق المرور الرئيسية وتحركات المركبات .

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