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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفوشيا الناري.. دنيا عبد العزيز تخطف الأضواء في أحدث ظهور

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان باللون الفوشيا الناري ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء علي كتفيها.

 

ونشرت دنيا، أول صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام وعلق عليه قائلة: ما يقع إلا الشاطر.. الحمد الله على كل شىء.

وأعلنت دنيا عن إصابتها منذ عدة أيام من خلال منشور لها عبر انستجرام قالت فيه: قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شىء.

يذكر أن آخر أعمال دنيا عبدالعزيز، هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق العمل نجاحًا كبيرا، وتدور أحداثه حول الشيخ صابر الذي يقع في حرب مع عالم الجن ويحاول خلال أحداث العمل حماية نفسه وعائلته منشرهم.

ويشارك في بطولة العمل بجانب حماده هلال كل من، دنيا عبدالعزيز، هبه مجدي، خالد سرحان، حنان سليمان، خالد زكي، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، محمد عز، رانيا فريد شوقي، عبدالعزيز مخيون، عصام السقا، وغيرهم، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز

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