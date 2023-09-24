رئيس مياه القناة: أعمال مكثفة استعدادا لفصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتطهير بالوعات وشنايش صرف الأمطار مع اختبارها، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول وللتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تحدث.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة الي تواجد مديري الإدارات والمناطق علي مستوى محافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، فى كافة قطاعات الشركة، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات".

وقال انه تم مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة الي تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، لافتا أنه تم إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة الى تشكيل فرق متخصصة لمتابعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكي فى الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها 20 سيارة كسح سعة 10م3، وسيارة نقل اسطوانات كلور مزودة بونش، وسيارتين نافورى سعة 4م3، وعدد 2 لودر حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل، وعدد 3 بداله مزودة بطلمبة غاطسة، وذلك استمرارا لتدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة بالمعدات الجديدة ،وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل فرق متخصصة من مهندسي ومشرفي وفنيو وعمال الشركة بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاشتراك مع الحملة الميكانيكية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات، علي مدار الساعة .