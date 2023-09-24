تأجيل دعوى استبعاد مرشح من انتخابات نادى الزمالك إلى 1 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد المجيد سليم عبد الصبور ، والتى يطالب فيها باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجة، المرشح على مقعد أمين الصندوق، من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20/10/2023 لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعاوى المقامة من ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي، محامٍ ومرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، والتى طالب فيها باستبعاد كل من حسين أحمد لبيب، مرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لعدم حصوله على العضوية العاملة لنادي الزمالك، وفاروق فؤاد جعفر لسابق الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 170 لسنة 2014 جنايات الجيزة لجلسة الأول من أكتوبر المقبل.

حملت الدعاوى ٧٧/٧٧١٦٥ ، ٧٧/٧٨٣٧٢ ، ٧٧/٧٨٣٧٥.

وأعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، غلق باب تلقي الطلبات لليوم الرابع بتقدم 5 مرشحين جدد لخوض سباق الانتخابات.

وتقدم كل من مروة البروجى ونجلاء ناجى وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف، على منصب العضوية فوق السن، وجاء آخر المتقدمين وهو محمد خالد الصادق،الذي ترشح على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 13 مرشحا