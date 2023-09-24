رئيس مياه القناة يؤكد جاهزية محطات الصرف لفصل الشتاء

قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبدالحميد عصمت إنه تم مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي للتعامل مع الأمطار الغزيرة بمحافظات القناة (السويس، والإسماعيلية وبورسعيد)؛ استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء.

وأضاف عصمت - في بيان اليوم /الأحد/ - أن خطة الاستعداد تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة لتطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة.

وأوضح أنه تم إجراء تجارب عملية بعدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة لتشكيل فرق متخصصة لمتابعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

وأكد مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح، بالإضافة لتواجد مديري الإدارات والمناطق على مستوى محافظات إقليم القناة بكافة قطاعات الشركة والتشغيل والصيانة والحملة الميكانيكة والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات والمحطات.

وتابع أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكي خلال الفترة الماضية بالعديد من المعدات منها 20 سيارة كسح سعة 10 م3، وسيارة نقل إسطوانات كلور مزودة بونش، وسيارتين نافوري سعة 4 م3، ولودرين حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل، و3 بدالات مزودة بطلمبة غاطسة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي استمرارًا لتدعيم منظومة الحملة الميكانيكية للشركة بالمعدات الجديدة، ضمن خطتها الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.