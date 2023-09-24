عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته حول غزة بكتيبة إضافية

أرشيفية
أرشيفية

قرر وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، تعزيز القوات الإسرائيلية المتواجدة في غلاف قطاع غزة بكتيبة إضافية.

جاء ذلك بعد تقييماً للوضع أجراه جالانت مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة العمليات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

واندلعت حرائق كبيرة، صباح اليوم في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة تم إطلاقها من القطاع.

وأعلنت قناة "كان" العبرية، "اندلاع 3 حرائق بغلاف غزة، منها 2 في منطقة بئيري والثالث في كيسوفيم بفعل بالونات حارقة".

وأشارت القانة العبرية إلى أن طواقم الإنقاذ هرعت للمكان وتحاول السيطرة عليهم.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه غلاف غزة.

وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت غلاف قطاع غزة كتيبة إضافية بالونات حارقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

خبيرة صينية: قمة شي والأسد فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة|خاص

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موعد صرف الزيادة الجديدة.. هام لأصحاب المعاشات

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ