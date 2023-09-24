جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته حول غزة بكتيبة إضافية

قرر وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، تعزيز القوات الإسرائيلية المتواجدة في غلاف قطاع غزة بكتيبة إضافية.

جاء ذلك بعد تقييماً للوضع أجراه جالانت مع رئيس الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات ورئيس شعبة العمليات، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

واندلعت حرائق كبيرة، صباح اليوم في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة تم إطلاقها من القطاع.

وأعلنت قناة "كان" العبرية، "اندلاع 3 حرائق بغلاف غزة، منها 2 في منطقة بئيري والثالث في كيسوفيم بفعل بالونات حارقة".

وأشارت القانة العبرية إلى أن طواقم الإنقاذ هرعت للمكان وتحاول السيطرة عليهم.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، إطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه غلاف غزة.