إعلام القاهرة تعلن عن موعد إجراءات القبول في برامج اللغة الإنجليزية بالكلية

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن آخر استعدادات الكلية لبدء العام الدراسى الجديد .

وقالت الدكتورة حنان جنيد، إن الكلية انتهت من إعلان الجداول الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد ، كما تم تحديد موعد إجراءات القبول ببرامج الإعلام باللغة الإنجليزية، وهو يوم الثلاثاء المقبل ليتمكن الطلاب من الالتحاق بالمحاضرات من اليوم الأول.

وأكدت «جنيد» أنه سيتم تحديد موعد تسجيل المقررات الدراسية خلال الأيام المقبله وإعلانه على الموقع الرسمى للكلية .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسة في برامج جامعة القاهرة الدولية مثل الدراسة في الجامعات الدولية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدراسة بها سوف تبدأ بـ 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا، وسترتفع في العام التالي إلى 40 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتي أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أنه يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.