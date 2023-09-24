عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن موعد إجراءات القبول في برامج اللغة الإنجليزية بالكلية

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن آخر استعدادات الكلية لبدء العام الدراسى الجديد . 

وقالت الدكتورة حنان جنيد، إن الكلية انتهت من إعلان الجداول الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد ، كما تم تحديد موعد إجراءات القبول ببرامج الإعلام باللغة الإنجليزية، وهو يوم الثلاثاء المقبل ليتمكن الطلاب من الالتحاق بالمحاضرات من اليوم الأول. 

وأكدت «جنيد» أنه سيتم تحديد موعد تسجيل المقررات الدراسية خلال الأيام المقبله وإعلانه على الموقع الرسمى للكلية . 

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدراسة في برامج جامعة القاهرة الدولية مثل الدراسة في الجامعات الدولية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدراسة بها سوف تبدأ بـ 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا، وسترتفع في العام التالي إلى 40 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية الكبرى والتي أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أنه يتم العمل بقوة على إضافة المزيد من الدرجات العلمية المزدوجة مع العديد من الجامعات العالمية إلى جامعة القاهرة الدولية ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.

إعلام جامعة القاهرة إعلام القاهرة الخشت رئيس جامعة القاهرة الجامعات الدولية الدكتورة حنان جنيد الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

ترشيحاتنا

مخرج مسرحية سيد درويش يكشف تطورات صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

خبيرة صينية: قمة شي والأسد فرصة لتعزيز الاستقرار في المنطقة|خاص

تعرضت للخيانة وبكلم أبويا المتوفي.. أبرز تصريحات لقاء الخميسي في In Deep

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

شاهد.. طبيبة بيطرية تنشر شكل لحم الحمير بعد السلق

جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

أغرب هدف في تاريخ رونالدو.. لم يشاهده أحد والجميع يبحث عنه

فيديو

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

موعد صرف الزيادة الجديدة.. هام لأصحاب المعاشات

اتخاصمنا 4 شهور.. سر صادم لخلاف مروة صبرى وشقيقتها الفنانة عبير

دموع الأب.. مروة صبري: ياسمين صبري ووالدها متخانقين مع بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ