نائب رئيس حزب الاتحاد: ندعم ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة لاستكمال البناء

أكد محمد الشوري، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، عضو مجلس النواب السابق، على دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ من أجل بناء دولة عظمية متقدمة واستكمال مسيرة التنمية ومن أجل بناء مصر الحديثة، مصر الأمن والأمان والاستقرار بقيادة الرئيس السيسي.

وأضاف "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الرئيس السيسي قاد مصر خلال فترة قصيرة واستطاع أن يثبت أركان الدولة المصرية، بعدما كانت مفككة أعقاب 30 يونيو، كما تمكن من القضاء على الإرهاب، وبالتوازي نجح في تحقيق التنمية التي تعيشها مصر الآن، والتي بفضلها استطاعت التصدي لصدمات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أن الفترة القادمة تواجه مصر العديد من التحديات، والتي تتطلب وجود شخصية ورجل الدولة القادر على مجابهة تلك التحديات والتغلب عليها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو الأجدر على تحقيق تلك المهمة.

ونوه محمد الشورى بأننا في حاجه لاستكمال الإنجازات والمكتسبات التي حصلنا عليها خلال العشر سنوات الماضية، والتي طالت جميع القطاعات، سواء الصناعية أو الزراعية أو مشروعات البنية التحتية.