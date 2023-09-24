النني بديلا.. التشكيل الرسمي لديربي أرسنال وتوتنهام

أعلن كل من ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، وأنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، تشكيلهما لمباراة اليوم، الأحد، المقرر لها في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام توتنهام.



وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

الدفاع: وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو

الوسط: أوديجارد - رايس - فييرا

الهجوم: ساكا - نيكيتاه - خيسيوس



تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بورو - روميرو - دي فان - أودوجيو

الوسط: إسماعيلا سار - بيسوما - ماديسون

الهجوم: كولوسيفسكي - سون - جونسون

ويحتل توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف على أرسنال، صاحب المركز الرابع.