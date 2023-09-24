محافظ قنا: حملة التحصين ضد مرض "طاعون المجترات الصغيرة" أكتوبر المقبل

قال محافظ قنا أشرف الداودي، إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض" طاعون المجترات الصغيرة"، ستبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.

وقال المحافظ - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/- إن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره في حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض طاعون المجترات الصغيرة، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه.. أوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا الدكتور إبراهيم يوسف أنه سيتم تحصين جميع الأغنام والماعز باستخدام لقاح طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية.