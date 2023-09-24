توزيع مواد غذائية ولحوم للحالات الأكثر إحتياجاً بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وجمعية الأورمان، بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوزيع مواد غذائية، ولحوم، للحالات الأكثر إحتياجاً من مختلف مراكز وقري المحافظة.

وفي كلمته قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لكافة الحضور، بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وقرب حلول الذكري الـــ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام عامرة بالخير والأمن والاستقرار لصالح مصرنا الحبيبة وفيومنا الغالية، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ خلال كلمته، "نحن اليوم بصدد توزيع كميات كبيرة من المساعدات الغذائية واللحوم الطازجة المقدمة من مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيداً بجهود تلك التحالف والجمعيات والمؤسسات والقائمين عليها، والتى تهدف إلى مشاركة الدولة، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات، لافتاً الى أهمية دور المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، ومحدودي الدخل.

ولفت "الأنصاري"، إلي أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرةرة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مصر والعالم أجمع، تمر بظروف اقتصادية صعبة، تحتاج لتكاتف وتوحيد الجهود لعبور تلك الأزمة، مؤكداً علي ضرورة التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال سلاسل الامداد التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، بجانب المساعدات المباشرة التي يتم توزيعها، فضلاً عن جهود الدولة بكافة مؤسساتها، في محاربة الغلاء وجشع التجار، وذلك للوصول لحالة من استقرار الأسعار وتوافر السلع.

ومن جانبها أعربت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مشيدة بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ الفيوم، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين، مؤكدة علي استمرار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، لتقديم مشروعات تمكين اقتصادي ومساعدات غذائية لأهالينا بمحافظة الفيوم وباقي محافظات مصر.

فيما أعرب نائب مدير جمعية الأورمان، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لدعمه المتواصل لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وتيسير كافة الاجراءات اللازمة، موضحاً أن كافة القائمين على منظومة العمل بجمعية الأورمان يفخرون بالعمل بمحافظة الفيوم، ويعدون أهلها بالمزيد من المساعدات والمشروعات التنموية والخدمية.

وأضاف، أن جمعية الأورمان تعمل في محافظة الفيوم منذ أكثر من 25 عاماً، قدمت خلالها مساعدات متنوعة تخطت الــ مليار جنيه، لافتاً إلي بروتوكول التعاون بين جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، بقيمة 60 مليون جنيه، تم تخصيص 9 مليون جنيه منها لصالح محافظة الفيوم، يستفيد منها 3 آلاف أسرة، من الأسر الأولي بالرعاية، بواقع 190 مشروع تمكين اقتصادي بقيمة 6 مليون جنيه، ومساعدات غذائية ولحوم بقيمة 3 مليون جنيه.

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والدكتور عماد عادل مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، ورمضان عبدالسلام وإمام أحمد مديرا مكتب الأورمان بالفيوم، وعدد من قيادات مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، وحشد كبير من المواطنين.