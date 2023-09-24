شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

نشرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، منشورا عن بلوجر يعلن عن مسمط يقدم اكلات غير صالحة

وقالت شيرين " قام بلوجر شهير بتصوير فيديو عن مسمط شهير له عدة أفرع كنت حررت له محضر من فترة .

وقامت سلامة الغذاء بحملة تفتيشية الساعة 2 بعد منتصف الليل مما أسفر عن ذلك وجود طن وربع لحوم فاسدة وذلك بعد حملة كانت مباحث التموين الأسبوع الماضي .

ونصحت شيرين بعدم الانسياق وراء إعلانات البلوجر فكل ما يقدم يعتبر خداع للناس

وأنهت شيرين منشورها وقالت " ارجوكم ارجوووووكم بلاش تصدقوا أي بلوجر لأنهم فعلا كتروا اوي في كل المجالات وأصبحت سبوبة ومصدر دخل وأكل ببلاش ، حتى بعض الشيفات المشهورين للأسف دخلوا المجال المشبوه ده ، وكلهم بيعتمدوا على شكل الاكل الي بيتصور بغض النظر عن مراعاة هذا المكان للاشتراطات الصحية السليمة .