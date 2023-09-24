عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك"، منشورا عن بلوجر يعلن عن مسمط يقدم اكلات غير صالحة  

وقالت شيرين " قام بلوجر شهير بتصوير فيديو عن مسمط شهير له عدة أفرع كنت حررت له محضر من فترة .

وقامت سلامة الغذاء بحملة تفتيشية الساعة 2 بعد منتصف الليل مما أسفر عن ذلك وجود  طن وربع لحوم فاسدة وذلك بعد حملة  كانت مباحث التموين  الأسبوع الماضي .

 

ونصحت شيرين بعدم الانسياق وراء إعلانات البلوجر  فكل ما يقدم يعتبر خداع للناس

وأنهت شيرين منشورها وقالت " ارجوكم ارجوووووكم بلاش تصدقوا أي بلوجر  لأنهم فعلا كتروا اوي في كل المجالات  وأصبحت سبوبة ومصدر دخل وأكل ببلاش ، حتى بعض الشيفات المشهورين للأسف دخلوا المجال المشبوه ده ، وكلهم بيعتمدوا على شكل الاكل الي بيتصور بغض النظر عن مراعاة هذا المكان للاشتراطات الصحية السليمة  .

 

البلوجر شيرين زكي لحوم فاسدة نقابة البيطريين بلوجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

أسامة ربيع يكشف صعوبات أعمال التوسعة في القطاع الجنوبي لقناة السويس

إعلان صادم من المجلس الرئاسي الليبي بشأن حجم الكارثة في درنة

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم

سعره وصل 100 ألف جنيه| إزاي تشتري أيفون 15 الجديد بنصف الثمن.. اعرف الطريقة

قريبا على شاشات التليفزيون.. صناع فيلم "تاج" لـ تامر حسني يزفون بشرى لجمهوره

ارتفاع أسعار الذهب والدولار عالميا لأعلى مستوي منذ 22 عاما.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

ممثلة شهيرة تصفع زميلها بالقلم على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

شيرين زكي تفضح بلوجر شهير يسوق لمسمط يقدم وجبات لاتصلح للاستخدام الادمي

اداله الراتب اللي عاوزه..تصرف إيطالي مع مديره عبر تيك توك يثير جدلا..شاهد

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ