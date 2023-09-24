رئيس الشيوخ : نقدر جهود الصين لدعم القضايا المصرية في المحافل الدولية | صور

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم، بمقر المجلس وفد الحزب الشيوعي الصينى برئاسة لى شى عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب والذي يزور مصر تلبية لدعوة رسمية .

أعرب المستشار "عبدالرازق " عن ترحيبه الشديد بالوفد الصيني ، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مشيداً بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والصيني خاصة في ظل العلاقة المميزة بين القيادتين السياسيتين بالبلدين.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، تقدير المجلس وأعضائه لما تقوم به الصين من دعم للقضايا المصرية والعربية في المحافل الدولية، وكذلك مساهمات الشركات الصينية في دفع عجلة الاقتصاد المصري بما تقوم به من استثمارات كبيرة بمصر.

وشدد المستشار" عبد الرازق" على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين لافتاً الي ان ذلك سينعكس ايجاباً بالتأكيد على كافة العلاقات الاقتصادية والسياسية والسياحية والتجارية بين الدولتين الكبيرتين.

من جانبه أعرب رئيس الوفد الصيني" لي شي "عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينى عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الصيني منذ لحظة وصوله القاهرة، مؤكداً ان ذلك الاستقبال يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية مشيداً بما تشهده مصر من إنجازات ونهضة تنموية في عهد الرئيس السيسي ، ومؤكداً دعم مصر في كافة جهودها لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠ ، لافتاً إلي تقدير الصين للسياسات المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب وكذلك دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

واكد "لي شي " حرص الحزب الشيوعي الصيني على دعم التواصل مع مجلس الشيوخ مثمناً مايقوم به من إثراء الحياة البرلمانية المصرية، وكذلك التواصل مع حزب مستقبل وطن وكافة الأحزاب المصرية لتبادل الخبرات وتحقيق مصالح الشعبين المصري والصيني.

واثني رئيس الوفد الصيني على تميز العلاقة بين مصر والصين ، لافتاً إلي انها تمثل نموذجاً للعلاقات الصينية العربية والصينية الأفريقية، مثمناً التفاهم بين القيادتين السياسيتين في مصر والصين ورغبتهما في دعم سبل التعاون بين البلدين سياسياً واقتصادياً وسياحياً.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة، النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام، النائب محمد حلاوة رئيس لجنة التجارة و الصناعة و المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، النائب كامل مشيل و السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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