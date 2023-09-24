الفنانة نهال عنبر نائب رئيس الاتحاد المصرى للأقزام

أجرت اللجنة البارالمبية اليوم، الأحد، انتخابات أول جمعية تأسيسية لرياضات الأقزام (الاتحاد المصرى لرياضات الأقزام تحت التأسيس)، بحضور 13 ناديا.

وأشرف على إجراءات التصويت والفرز عماد رمضان، أمين صندوق اللجنة، بحضور الدكتورة هويدا مندى، المدير التنفيذى للجنة.

وفاز كل من على شعبان رئيسا، والفنانة نهال عنبر نائبا لرئيس الاتحاد، وعلاء سيد أحمد أمينا للصندوق.

وفى العضوية فاز كل من صفاء أحمد عز الدين وعبير أحمد محمد وعبد الرحمن بركات ومحمد عبد الله السيد.

وكانت الانتخابات جرت فى جو ديمقراطى تقدم له 10 مرشحين، وفازت قائمة شعبان ونهال بالعلامة الكاملة.

وكانت اللجنة البارالمبية وضعت استراتيجية باستقلالية الألعاب البارالمبية بدأتها بإجراء انتخابات لعدد من الألعاب منها السباحة والسلة للكراسى المتحركة ورفع الأثقال وألعاب القوى.