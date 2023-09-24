ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

تصدرت ازمة الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل محركات البحث جوجل وذلك بعد تردد انباء عن وقوع مشادة بينهما اثناء العرض المسرحي على مسرح البلون لمسرحية سيد درويش حيق وصلت الي قيام لقاء بصفع ميدو عادل على وجهه امام الحضور.

ازمة لقاء سويدان وميدو عادل

كشف الفنان أحمد الشافعي - رئيس البيت الفني للفنون الشعبية - ما تم في واقعة الإعتداء بين الفنانة لقاء سويدان، والفنان ميدو عادل، على مسرح البالون، ضمن عرض مسرحية سيد درويش.

وقال أحمد الشافعي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه بصدد استلام مذكرة من أمن المسرح، تشرح فيه ما تم في الواقعة بالتفصيل، وسيتم تحويلها للنيابة الإدارية للتحقيق في الواقعة واستدعاء شهود العيان.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي .