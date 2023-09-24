انفجرت السيارة..إصابة فتاة وشقيقها بالدقهلية

اصيب شخصان بإصابات مختلفة اثر انفجار سيارتهما بطريق المنصورة _ جمصة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث بالقرب من جمصه واسفر عن اصابه شخصين كان بداخل السياره التي انفجر أحد اطارتها ' كاوتشوك " لخاص بها .

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين اصابه كل من اسامه محمد عبوده 19 عام وشقيقته اسراء حيث كان متوجهين الى جمصه وانفجر احد الاطارات لشدة الحرارة مما ادى الى اصابتهما

وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج جاري تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعة

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