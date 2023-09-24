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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انفجرت السيارة..إصابة فتاة وشقيقها بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اصيب شخصان بإصابات مختلفة اثر انفجار سيارتهما بطريق المنصورة _ جمصة بمحافظة الدقهلية.
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث بالقرب من جمصه واسفر عن اصابه شخصين كان بداخل السياره التي انفجر  أحد اطارتها ' كاوتشوك " لخاص بها .

انتقل ضباط المباحث الى مكان الواقعه وتبين اصابه كل من اسامه محمد عبوده 19 عام وشقيقته اسراء حيث كان متوجهين الى جمصه وانفجر احد الاطارات  لشدة الحرارة مما ادى الى اصابتهما

 وتم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج جاري تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه بالواقعة

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الدقهلية إصابة شخصين المنصورة جمصه النجدة المنصورة وقوع حادث مديرية أمن الدقهلية مديرية محافظة الدقهلية

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