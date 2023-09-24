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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير الهند بالقاهرة في الصوت والضوء

سفير الهند بالقاهرة
سفير الهند بالقاهرة في الصوت والضوء

استقبلت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام،سفير الهند بالقاهره اجيت جوبتيه وأسرته، لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك.

وكان استقباله، حاتم الصغير مدير عام منطقه الكرنك نيابة عن محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة الصوت والضوء.

وصرح محمد عبد العزيز العضو المنتدب للشركة، أنه تم استضافة سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه وأسرته لحضور عرض الصوت والضوء والتي تعتبر من الزيارات الهامة التي لها مردود إيجابي للسياحة الهندية الوافدة لمصر وخصوصا بعد زياره وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، والتي جذبت مزيد من السائحين الهنود المهتمين بالسياحة الثقافية.

من جانبه، قال اجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، إنه حريص بشكل دائم علي حضور عروض الصوت والضوء معبرا عبر عن امتنانه وسعادته بإهدائه درع الصوت والضوء ،ووجه دعوه للهنود الاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.

يشار إلى أن الشركة استقبلت مؤخرا العديد من الشخصيات الهامة والعامة منها المدرب العالمي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي  وسفراء الدول الأفريقية.

سفير الهند الصوت والضوء السياحة الهندية القابضة للسياحة القاهرة

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