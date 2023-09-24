عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تعقد الاجتماع 15 للفريق العربي لسلامة الغذاء

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الخامس عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، وذلك يومي 25-26 سبتمبر/أيلول 2023 ، عبر خاصية الاتصال المرئي، يناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث سيتم النظر في وثيقة البنود المرجعية للفريق، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، وذلك بعد تضمين ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الوثيقتين، تمهيدا لرفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارهما.


يناقش الاجتماع نتائج ومخرجات اجتماعات الفرق المصغرة المنبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، والمعنية بإعداد وتعديل الوثائق التي يتم الاتفاق على إعدادها، حيث يعتبر بند دائم على جدول أعمال الفريق لمتابعة نتائج اجتماعات الفرق والوقوف على أخر المستجدات. 


كما يناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء النسخة النهائية من مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، بعد تضمين ملاحظات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.

على صعيد آخر، يعمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء حالياً على وضع آلية تمكنه من متابعة القضايا الناشئة وآخر المستجدات الخاصة بسلامة الغذاء والمواضيع الهامة المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، وذلك لمواكبة التطورات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء والتي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

الزمالك سبقه| الأهلي ينهي مغامرة كأس العالم لكرة السلة بمركز رابع.. و"الأحمر" يتوج بميدالية

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسباب أدت لاستقرار أسعار الذهب .. مستشار وزير التموين يكشف التفاصيل

اتحاد عمال الجيزة يطلق مبادرة انزل انتخب شارك

حلم حققه الرئيس السيسي.. مستشار وزير التموين يكشف مفاجأت سارةعن مدينة الذهب

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الادارية العليا.. مستندات بالاسماء

بخصم 70 % .. اشتري هيونداي توسان من الخارج

أشرف سويلم: مصر حريصة على ضمان التشغيل الكامل للمركز الأفريقي لبناء السلام والتنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس الملابس.. درة تثير الجدل رفقة زوجها | شاهد

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ