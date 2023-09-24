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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق النهري: الجزء التانى من جعفر العمدة هيحتاج مجهود عشان ينجح

طارق النهري
طارق النهري

أعرب الفنان طارق النهري، عن سعادته بتجربة مسلسل “جعفر العمدة”، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح المبهر ، وأن العمل مع محمد رمضان مميز لأنه فنان قوى ومحبوب.

وأضاف “النهري”، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مشجع لوجود جزء ثانٍ من المسلسل ولكن سيتطلب ذلك جهدا مضاعفا فى الكتابة والإخراج ، ليصل إلى نفس نجاح الجزء الأول.
وبخصوص الانتقادات التى وجهت لـ محمد رمضان ، قال الفنان طارق النهري إن هناك أشخاصا فقط تحب أن تعلق ، وأن محمد رمضان شخص ناجح جدًا ودائمًا يحترم زملاءه فى كواليس العمل .
وتابع طارق النهري ، قائلاً: أنه يتمنى فى الفترة القادمة أن يجسد شخصية صلاح الدين الأيوبي ، لأنه شخصية مليئة بالتحديات والصراعات والتضحية ، وحاليًا بدء كواليس مسلسله الجديد "الأفوكاتو".

جعفر العمدة

ومسلسل جعفر العمدة شارك فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وشارك فى بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى

طارق النهري

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