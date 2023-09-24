عبر البحر المتوسط.. بريطانيا تستورد الطاقة الكهربائية من مصر

كشفت صحيفة التيلجراف البريطانية، عن خطة للمملكة المتحدة لاستيراد طاقة كهربائية من مصر عبر كابلات تمر من البحر المتوسط.

وبحسب تقرير التيلجراف، ستعمل أشعة الشمس الساطعة التي تتميز بها الصحراء المصرية في المساعدة علي تزويد المنازل البريطانية بالكهرباء بموجب خطط للحكومة لتعزيز أمن الطاقة في عالم خالٍ من الانبعاثات.

سيكون جزء من الخطط تركيب كابلات بحرية تربط مصر وأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط لتعمل علي تصدير الطاقة من مزارع الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح في شمال إفريقيا إلى المملكة المتحدة وأوروبا.

سوف تتدفق الصادرات خلال الأوقات التي تؤدي فيها الرياح المنخفضة أو ضعف أشعة الشمس إلى تقليل الإنتاج من مزارع الرياح في بحر الشمال ومزارع الطاقة الشمسية البرية. وسيتم تحديد تفاصيل المشروع في قمة الطاقة في لندن الأسبوع المقبل.

قال كارلوس دياز، مدير مصادر الطاقة المتجددة والطاقة في شركة ريستاد، محللي الطاقة المنظمون للمؤتمر، إن شمال إفريقيا أصبحت مصدرًا متزايد الأهمية للكهرباء لكل أوروبا.

قال: من المتوقع أن ينمو الطلب الأوروبي على الكهرباء منخفضة الكربون بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة. قد لا يكون بناء البنية التحتية في أوروبا كافياً على الإطلاق، لذا نحتاج إلى البحث عن مصادر أخرى.

تشمل هذه المصادر سلسلة من مزارع الطاقة الشمسية العملاقة التي تم بناؤها أو قيد الإنشاء في الصحاري المصرية ومزارع الرياح التي تم بناؤها بالقرب من قناة السويس - وهي منطقة معروفة بالرياح القوية الثابتة.

وبحسب التقرير من المتوقع أن يولدا معًا حوالي 10 جيجاوات من الطاقة، أي ما يعادل تقريبًا 10 محطات طاقة في المملكة المتحدة. سيتم نقل طاقتهم تحت البحر الأبيض المتوسط عبر كابل بطول 600 ميل ينتهي في أتيكا في اليونان.

قال دياز: "سيتم استخدام حوالي ثلث الطاقة في اليونان وسيتم تصدير الباقي إلى بقية أوروبا". "تمتلك أوروبا بالفعل شبكة جيدة، لذا من المفترض أن يسمح هذا بتوزيع الطاقة على طول الطريق إلى شمال أوروبا والمملكة المتحدة."

يتم تطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار جنيه استرليني من قبل مجموعة كوبلوزوس، وهي شركة يونانية، بالتعاون مع إنفينيتي، وهي شركة مصرية قامت بتطوير مزارع الطاقة الشمسية عبر المناطق الصحراوية.

سيتم تنفيذ المشروع المصري بالتوازي مع مخطط منفصل آخر لمد أربعة كابلات مباشرة بين المغرب والمملكة المتحدة - مسافة حوالي 2400 ميل.