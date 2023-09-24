وزير المالية: قانون التأمين سيقوم بقفزة كبيرة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ملتقى شرم راندفو يحقق نجاح كبير فهو يجعل قطاع التأمين المصري موجود على الساحة الإقليمية و العالمية، و ذلك لأن الموجودين و الحضور من كافة دول العالم و ليس مصر فقط.

وأضاف "معيط"، خلال لقائه مع الإعلامية شيماء موسى ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة صدى البلد 2، أن حدوث ملتقى شرم راندفو للسنة الخامسة على التوالي يؤكد أن على نجاح هذا المؤتمر و اهتمام الحاضرين به، بالإضافة إلى تزامنه مع مرور 70 عام على إنشاء الاتحاد المصري للتأمين.

وأوضح وزير المالية، أن صناعة التأمين من أقدم الصناعات في مصر، و أن مصر من أولى الدول التي كانت تقدم خبرتها للسوق المصري و المنطقة العربية منذ أكثر من 150 عام في صناعة التأمين، معبرا عن سعادته بالملتقى.

وأشار، إلى أن وزارة المالية استجابت إلى طلب قطاع التأمين بشأن قيمة الجزء الذي يُخصم من الوعاء قبل حساب الضريبة، و بالفعل تم إصدار تعديل بشهر يونيه السابق و جعله 15% من الوعاء بحد أقصى 10000 جنيه.

صندوق تأمين على المباني

ولفت، إلى وجود مطالبة بأن يكون هناك صندوق تأمين على المباني الحكومية، مؤكدا أن وزارة المالية انتهت من إعداد المشروع و بعد المراجعات الفنية و القانونية سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء في نهاية هذا الأسبوع.

وتابع، أن قانون التأمين هام جدا، و في اعتقاده أن هذا القانون سيقوم بقفزة كبيرة في صناعة التأمين و خاصة بالتأمينات الإلزامية و الذي كانت تدعمه وزارة لمالية، و بالنسبة للتأمين الصحي الشامل تم التوقيع على بروتوكول مع الاتحاد لشراكة القطاع الخاص.