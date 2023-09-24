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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر ختام اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية

استقرت أسعار العملات العربية علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، وتباين سعر صرف الدينار الكويتي.

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام الأسبوع. .

أسعار العملات العربية

وسجلت العملات العربية تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي كالآتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى ليسجل 98.91 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع مقرنة بـ 99.93جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام الأسبوع بتراجع 6 قروش. 

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .
 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في  تعاملات اليوم الأحد  فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع

 

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال الأحد  فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.58 جنيه للشراء و99.87جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي
 واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم  فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع
 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.81جنيه للشراء و100.27جنيه للبيع مرتفعا نحو 7 قروش مقارنة بالخميس الماضي.
 

 سعر الريال السعودي
 وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في  تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع
 

العملات العربية الأعلى عالميا
 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العملات العربية الدينار الكويتي مقابل الجنيه البنك المركزي الريال القطرى اليوم الأحد

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