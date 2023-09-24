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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

150 مليون دولار دعم فرنسي لصندوق التنمية الزراعية الأممي المخصص للمناطق الريفية

صدى البلد

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستثمار 150 مليون دولار في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لمكافحة الفقر وتغير المناخ في المناطق الريفية.

وقال ماكرون في رسالة بالفيديو تم بثها خلال حفل خيري نظمته في نيويورك مجموعة Global Citizen غير الربحية، إن فرنسا قررت استضافة وتنظيم التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، وتطلق الآن دعوة للمساهمة من خلال الالتزام.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو إحدى وكالات الأمم المتحدة التي يقع مقرها في روما وتعمل على معالجة الفقر والجوع في المناطق الريفية في البلدان النامية.

وتعهدت فرنسا أيضًا بتقديم 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لصندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة، 'التعليم لا يمكن أن ينتظر' (ECW)، خلال الفترة 2023-2026، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو. قال.

 

الأمم المتحدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الفرنسي إيمانويل ماكرون صندوق الأمم المتحدة العالمي وكالات الأمم المتحدة

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