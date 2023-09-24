الغردقة تستعد لاستضافة البطولة العربية والإفريقية للترايثلون .. أكتوبرالمقبل

تستعد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لاستضافة البطولة العربية والأفريقية التاسعة للترايثلون، خلال الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وعقد السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر محمد البنداري، اليوم /الأحد/، اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لتنظيم البطولة وأعرب عن استعداد المحافظة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير.

وأوضح البنداري، في بيان صحفي، أن البطولة ستقام في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة للمرة الثالثة، مؤكدا أهمية إقامة مثل هذه البطولات في الترويج للسياحة وجذب المزيد من السائحين من مختلف الدول العربية والأفريقية وغيرها.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للترايثلون محمود سيد حسين، أن هذه البطولة ستكون الثالثة في تاريخ مدينة الغردقة وستجذب انتباه العالم، حيث سيتم بث أحداث البطولة مباشرة على عدد من وسائل الإعلام، ومن المتوقع مشاركة حوالي 500 لاعب ولاعبة من دول مختلفة في هذه البطولة التي تتضمن ثلاث مراحل: السباحة لمسافة 150 مترا في المياه المفتوحة، ثم ركوب الدراجات لمسافة 40 كيلو مترا، وأخيرًا الجري لمسافة 10 كيلو مترات قبل العودة إلى منتجع سهل حشيش لاختتام السباق.

وحضر الاجتماع التنسيقي عدد من الجهات المعنية منها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة ومديرية الأمن، وهيئة الإسعاف، وشرطة المرور، وشرطة السياحة، وإدارة المسطحات المائية، ومطار الغردقة الدولي، ومديرية الشباب والرياضة، وإدارة منطقة سهل حشيش، ورئيس فرع شئون البيئة بالمحافظة.