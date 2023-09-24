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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ترامب يكشف عن عيب خطير في طائرة F-35 القتالية

صدى البلد

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، القوات الجوية الأمريكية وشركة لوكهيد مارتن المسؤولة عن صناعة الطائرة F-35 الشبح، والتي تعتبر من أشهر الطائرات القتالية في العالم. 

وفقا لموقع نيوز ويك، كتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، في مناسبات عديدة، أخبرت القوات الجوية وشركة لوكهيد مارتن أن الطائرة المقاتلة F-35 معيبة، لأنها تحتوي على محرك واحد فقط. 

وتابع ترامب، أخبروني أن المحرك جيد جدًا ويمكن الاعتماد عليه لدرجة أنه لن يتعطل أبدًا. وأضاف ترامب قائلا: هذا غير ممكن، كل شيء يتعطل في وقت أو آخر، فقط انظروا إلى جو بايدن المحتال. أنت بحاجة إلى محركين! وتابع: "لا ينبغي لأي طائرة عالية التكلفة في العصر الحديث أن تحتوي على محرك واحد فقط". 

في نهاية الأسبوع الماضي، أجرى طيار عسكري اتصالاً برقم الطوارئ 911 من ولاية كارولينا الجنوبية يطلب سيارة إسعاف بعد أن أبلغ أنه هبط بالمظلة من طائرة من طراز F-35، لكن لم يكن لديه أي فكرة عن مكان الطائرة.

فُقدت الطائرة مؤقتًا في وقت سابق من هذا الأسبوع في منطقة ريفية من مقاطعة ويليامزبرغ بولاية ساوث كارولينا.

وفقًا لمشاة البحرية، كانت الطائرة F-35 تحلق على ارتفاع حوالي 1000 قدم فوق تشارلستون عندما هبط الطيار بالمظلة على الأرض واستمرت في الطيران لمسافة 60 ميلًا تقريبًا قبل أن تتحطم. ولم يتمكن المسؤولون من تحديد موقع الحطام إلا بعد أكثر من 24 ساعة من البحث، وهو تأخير أثار تساؤلات حول سبب عدم تعقب الطائرة ولماذا استغرق تحديد موقعها وقتًا طويلاً.

في منشور على فيسبوك، وصفت قاعدة تشارلستون المشتركة تحطم الطائرة المقاتلة بأنه "حادث مؤسف". وبينما لا يزال الحادث قيد التحقيق، ألقى ترامب باللوم على القوات الجوية الأمريكية وشركة لوكهيد مارتن، الشركة المصنعة لطائرات F-35، فيما وصفه بالميزات "المعيبة". 

اتصلت مجلة نيوزويك بشركة لوكهيد مارتن والقوات الجوية الأمريكية للتعليق عبر البريد الإلكتروني يوم الأحد، لكنها لم تتلق أي تعليق. 

ترامب القوات الجوية الأمريكية شركة لوكهيد مارتن طائرة F

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