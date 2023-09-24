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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة في قائمة حسين لبيب بسبب وعود «شكري» للمقربين بعد انتخابات الزمالك

صدى البلد

سادت حالة من الغضب داخل قائمة حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابق لنادي الزمالك، والمرشح لرئاسة النادي في انتخابات أكتوبر 2023، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب ما تردد عن قائمة تعيينات جديدة داخل النادي، بعد انتهاء انتخابات الزمالك.

وشهدت الساعات الأخيرة داخل قائمة حسين لبيب، غضبا من أعضاء مرشحين في مناصب مختلفة، من فرمانات أصدرها هاني شكري، عضو المجلس السابق والمرشح للعضوية، ومن بينها وعود بتعيين موظفين جدد في النادي، بخلاف قيادات تنفيذية أخرى في اللجان الاجتماعية والإدارات الرياضية.

وطالب عدد من أعضاء القائمة، حسين لبيب، بسرعة التدخل واستدعاء هاني شكري، ومطالبته بشكل صريح بالتوقف عن هذه القرارات التي نقلها أكثر من مسئول في النادي للقائمة.

وتعرض هاني شكري، المرشح للعضوية، لانتقادات كبيرة؛ بسبب محاولته السيطرة على الإدارات التنفيذية في النادي- رغم توزيع هذا الملف على أكثر من عضو في قائمة حسين لبيب- فور انتهاء الانتخابات؛ حال حصول القائمة على ثقة الجمعية العمومية .

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