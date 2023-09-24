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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز بلقب إفريقيا.. وزارة الرياضة تستقبل بعثة منتخب ناشئات اليد

صدى البلد

 


أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم بوزارة لاستقبال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات مواليد 2006، بمطار القاهرة الدولى عقب عودتهم من تونس، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

حقق المنتخب المصري لقب البطولة بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة “29-16“ في مباراة الدور النهائي من البطولة

كان في استقبال البعثة كل من، الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد و الكابتن عمرو صلاح أمين صندوق الإتحاد و ياسر الرملي و عمرو العدل عضوي مجلس إدارة الاتحاد.

جاء الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب الوطنى بمطار القاهرة الدولى فى ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى على تقديم الدعم المعنوي والتحفيز الدائم  للأبطال والبطلات مصر الرياضيين الذين يحققون الإنجازات الرياضية لمصر فى مختلف المحافل .

وقد نقل مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، تهنئة الدكتور أشرف صبحي إلى الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وجميع أعضاء البعثة واللاعبين على المجهود المبذول من جانبهم ورفعهم علم مصر عاليًا.

وتعد هذه البطولة أول مشاركة رسمية لمنتخب مصر للناشئات مواليد 2006 عقب تكوينه، واستطاع تقديم أداء أكثر من جيد ومميز والتأهل إلى منافسات بطولة العالم، في إنجاز وتحدي جديد يُحسب للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين وأعضاء مجلس الإدارة.

وتضم قائمة المنتخب كلًا من، شروق محمود، جهاد وائل، نهى ايهاب، شهد صفي، ملك طه، سرمدا دعبس، رقية ياسر، مزنه احمد، جودي محمد، جنة تور، بسملة احمد، نورا مصطفى، مايا عبدالله، جودي وليد، جنى ياسر، هنا الحسين، جنا ايهاب.

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