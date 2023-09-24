بعد وصفه بالكومبارس.. تامر حسني يوجه رسالة إلى الفنان رامي نادر

علق الفنان تامر حسني، على منشور الفنان رامي نادر، بعدما وصفه أحد متابعيه بـ كومبارس .

وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: لفت نظري البوست ده، أستاذ رامي أنت فنان محترم وردك حقيقي راقي، رغم تعرضك لكلام محبط أنت مردتش الإساءة بالإساءة، وده له اعتبار كبير أوي فوق ما تتصور عند ربنا قبل البشر، وممكن تكون جواك زعلت بس أكيد التعليق اللي زعلك ده ممكن يكون سبب في حاجة تفرحك قريب.



قد حقق فيلم تاج نجاحاً كبيراً في مصر و الدول العربية هذا الموسم و تصدر في تصنيف افلام البطوله المنفرده المركز الاول و في التصنيف العام المركز الثاني.

فيلم تاج من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينما يوم ٢٨ يونيو أول أيام العيد