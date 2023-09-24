دوري الأبطال.. أحمد حسن يكشف مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سان جورج

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي امام سان جورج بطل أثيوبيا في بطولة دوري ابطال افريقيا .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" كهربا وبيرسي تاو يقودان هجوم الأهلي أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا ".

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام سانت جورج الأثيوبي، في إطار ذهاب دورالـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة- محمد عبد المنعم- محمد هاني- علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو.