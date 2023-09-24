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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيلم "بطارية ضعيفة" يفتح ملف السينما والبيئة والسياحة في مهرجان الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب للفيلم الروائي القصير ندوة حول فيلم "بطارية ضعيفة"، بحضور الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان، والدكتور عاطف عبد اللطيف بطل ومنتج الفيلم، والدكتورة حنان يوسف عميد كلية اللغة والإعلام بالاكاديمية العربية للنقل البحري والكاتبة السعودية عبير سمكري، ادار الندوة الناقد الفني طارق مرسي.

وفي تقديمه للفيلم أوضح الناقد طارق مرسي، أن "بطارية ضعيفة" يمثل صرخة للعالم ضد الآثار السلبية للتكنولوجيا، وذلك من خلال قصة عالم مصري يعتزل العمل ويلجأ الي منطقة سانت كاترين هربا من إخطار الإفراط في الاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا اكتمال معظم عناصر الفيلم الذي يطرح قضيته من خلال صورة جميلة.

من جانبه وجه الدكتور عاطف عبد اللطيف بطل ومنتج الفيلم، الشكر لإدارة المهرجان لإتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، مؤكدا على نجاح الدورة الأولى في خلق حالة سينمائية خاصة، وفتح مساحة للتواصل بين الاجيال.

وأكد عبد اللطيف، أن الفيلم يتضمن عدة رسائل تحذر من الخطر الذي يحيط بالعالم كله، وقال: نقلت شعورنا جميعا بالاختناق تجاه الأزمات البيئية التي نتعرض لها.

واوضح محمد الباسوسي، أن النوايا الحسنة فقط لا تصنع فيلم جيد، مشيرا إلي أن قضية البيئة تحتاج إلى عمق في تناولها.

 ودعا عاطف عبد اللطيف لإنتاج اعمال أخري في هذا الاتجاه، وقال ان العالم كله يعاني من آثار التغيرات المناخية، لافتا إلي أن السينما المصرية بحاجة ملحة الي الافلام البيئية التي تتناول الأزمات التي نتعرض لها.

وأعلن رئيس المهرجان عن الاتفاق مع مؤسسة ميلليميتر السعودية على إنتاج مشروعات افلام للمبدعين الشباب الفائزين بجوائز السيناريو في مهرجان الغردقة السينمائي، على أن تعرض تلك الأفلام في الدورات المقبلة للمهرجان.

ودعا حضور الندوة من الشباب للبحث عن أفكار تخص البيئة والتقدم بها لإدارة المهرجان لدراستها وإنتاجها من خلال المنتج عاطف عبد اللطيف ومؤسسة ميلليميتر ، والمشاركة بها في المهرجانات السينمائية.

من جانبها أكدت الدكتورة حنان يوسف على دور السينما والإعلام والثقافة في التعريف بالقضايا البيئية، مشيدة بالخطوات التي يخطوها مهرجان الغردقة السينمائي في اتجاه دعم الشباب، وتبني القضايا المهمة.

و شهدت الندوة حوارا حول تفاصيل الفيلم، التي تباينت حولها الآراء، وإلى أي مدى حقق أهدافه بين معالجة قضية بيئية عالمية وبين تقديم صورة سياحية لمنطقة سانت كاترين.

كان مهرجان الغردقة السينمائي قد  أقام عرضا خاصا لفيلم "بطارية ضعيفة" مساء أمس السبت على شاشة مارينا اليخوت، وسط حضور كبير من جمهور المهرجان.

الأكاديمية العربية للنقل الأكاديمية العربية للنقل البحري الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي مهرجان الغردقة لسينما الشباب مهرجان الغردقة محمد الباسوسي رئيس المهرجان

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