محافظة البحر الأحمر تستعد لبيع 33 قطعة أرض بالمزاد العلني في الغردقة

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن استعدادها لطرح 33 قطعة أرض مخصصة لمشروعات سياحية وسكنية وتجارية في مدينة الغردقة للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن جلسة المزايدة ستعقد في 26 سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة، وستشمل بيع 11 قطعة أرض بمنطقة تقسيم المزارع الإنتاجية، حيث تبلغ مساحة القطع من 5250 متر مربع إلى 57.7 ألف متر مربع.

وفيما يتعلق بالشروط، يجب على المشتري سداد تأمين مؤقت لدخول المزاد قبل التقدم له، ويجب سداد هذا التأمين بالطرق المعتمدة حسب اللوائح الصادرة. ولن يسمح بالمشاركة في المزاد إلا بعد سداد التأمين بالكامل.

وتتضمن الشروط البنائية والارتفاعات المخصصة لكل قطعة من القطع، ويتحمل المشتري مسؤولية استخراج التراخيص اللازمة لاستغلال الأرض المشتراة.

سيتم أيضًا عقد مزاد يوم 27 سبتمبر لبيع 22 قطعة أرض تقسيمات، تصل مساحتها إلى 1500 متر مربع لإقامة مشروع إسكان سياحي، وبيع قطعة بتقسيم طريق الشيراتون على مساحة 1245 متر مربع لإقامة مشروع إسكان سياحي.

وتشمل القطع أيضًا أراضي للنشاط التجاري والإسكان السياحي بأسعار تبدأ من 800 جنيه للمتر المربع.