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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس التنفيذي لـHelpoo: قريبا سنكون موجودين بخرائط Google maps.. كيفية التعامل بالتطبيق

صدى البلد

أكد المهندس أحمد سامي، الرئيس التنفيذي لشركة Helpoo، أن شركة الإنقاذ السريع على الطرق تقوم بجميع الخدمات وأنواع الإنقاذ للعميل، مثل: إرسال ونش، حل مشاكل البطاريات، نقص البنزين وتغيير الإطارات.

وأوضح "سامي"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة صدى البلد 2 تقديم شيماء موسى، أنه من خلال تعاون الشركة مع خرائط Google Maps، سيكون التطبيق موجودا عن قريب على هذه الخرائط بشكل أساسي للمساعدة، مؤكدا أنهم قاموا بالتواصل معهم لرؤية ومتابعة وسيلة الإنقاذ أو السائق من جهة العميل ليعرف خط سيره والوقت الذي سيستغرقه للوصول.

وأشار "سامي"، إلى أن كل المركبات مضاف إليها كاميرات تصوير كاملة داخلية، بحيث تكون السيارة مصورة طول مرحلة انتقال السيارة إلى أي مكان آخر بعد الإنقاذ.

الخط الساخن 17000

ولفت، إلى أن تطبيق Helpoo، سهّل الاستخدام للجميع مراعاة للتوقيت الذي سيقوم العميل باستخدامه خلاله، منوها إلى أن الشركة حرصت على بساطة التطبيق بأقصى درجة وتحديد الموقع بدقة بمجرد فتح التطبيق وتحديد الجهة التي يريد العميل الوصول إليها، لافتا إلى أن الخط الساخن للتطبيق هو 17000.

مميزات لعملاء التأمين

وأضاف، أن هناك العديد من المميزات لعملاء التأمين، أولها الإخطار بالحادث فور وقوعه، والقدرة على التواصل مع شركة التأمين من خلال التطبيق لتحديد مكان الإصلاح الذي يرغب أن يصلح بها سيارته وتحديد موقعها، كاشفا عن أن الفترة المقبلة سيكون هناك مميزات حصرية لعملاء شركات التأمين ومنها الخصومات والأسعار المميزة. 

شركة Helpoo الإنقاذ السريع البنزين Google Maps عملاء التأمين شركات التأمين

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