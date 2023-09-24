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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

استقالوا أو اغتيلوا.. المخابرات البريطانية تكشف عن مشكلة كبيرة تهدد الجيش الروسي

صدى البلد

يعاني الجيش الروسي الذي يخوض حربا في أوكرانيا من استنزاف شديد ودوران مرتفع بين صفوف القادة، وفقًا لتقرير صدر يوم السبت عن وزارة الدفاع البريطانية.

أضافت وزارة الدفاع البريطانية أن هذا الاتجاه المقلق، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واضح حتى بين الرتب العليا نسبيا. 

يأتي تقرير وزارة الدفاع في الوقت الذي أفاد فيه محللون غربيون عن المكاسب الأخيرة التي تحققت في الهجوم المضاد الذي شنته كييف، بما في ذلك العمليات الناجحة في منطقة زابوريزهيا الجنوبية والتقدم بالقرب من مستوطنة باخموت بمنطقة دونيتسك.

وأكدت التقارير تلقى جيش بوتين ضربة قوية عندما أدى هجوم أوكراني على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم إلى مقتل أو جرح العشرات.

ركز آخر تحديث استخباراتي من وزارة الدفاع على النكسات التي تعرض لها فوج الإنزال الجوي للحرس رقم 247، والذي وصفته الوزارة بأنه أحد أفواج الإنزال الجوي المرموقة في روسيا. 

بحسب وزارة الدفاع البريطانية، فإن ثلاثة قادة متعاقبين لأحد الأفواج المحمولة جواً إما استقالوا أو قُتلوا. تواصلت مجلة نيوزويك مع وزارة الدفاع الروسية عبر البريد الإلكتروني للتعليق.

جاء في تقرير المخابرات البريطانية: من المحتمل أن يكون قائد فوج الإنزال الجوي للهجوم الجوي رقم 247 التابع للحرس العقيد فاسيلي بوبوف قد قُتل في قطاع أوريكيف المتنازع عليه بشدة في أوائل سبتمبر 2023. 

أشارت الوكالة البريطانية إلى أن سلف فاسيلي بوبوف، الكولونيل بيتور بوبوف، استقال على من منصبه قبل أسابيع فقط من شهر أغسطس. قالت وزارة الدفاع عن استقالة بيتور بوبوف: تزعم مصادر إعلامية روسية مستقلة أنه تصرف احتجاجًا على فشل الجيش في استعادة جثث الضحايا الروس. 

قال التحديث الاستخباراتي البريطاني، إن قائدًا آخر من فوج الإنزال الجوي رقم 247 التابع للحرس يُدعى العقيد كونستانتين زيزيفسكي قُتل بالقرب من مدينة ميكولايف الساحلية بجنوب أوكرانيا خلال الأسابيع الأولى من غزو بوتين في عام 2022.

اختتم تقرير وزارة الدفاع بالقول إن فقدان القادة أصبح أمرًا شائعًا في جميع أنحاء قوات بوتين. قالت وزارة الدفاع: "إن تجربة الكتيبة 247 تسلط الضوء على الاستنزاف الشديد ومعدل الدوران المرتفع في الجيش الروسي المنتشر، حتى بين الرتب العليا نسبيًا. 

أوكرانيا الجيش الروسى وزارة الدفاع البريطانية الضحايا

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