سيطرة حمراء ومحاولات بلا فاعلية.. تفاصيل أول 20 دقيقة من مباراة الأهلي وسان جورج

مرت 20 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وسان جورج، وما زال التعادل السلبي قائما، في اللقاء الذي يقام حاليا على ستاد القاهرة فى دور الـ32 من دوري الأبطال.

وبدأ الأهلي بمحاولات لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وواصل الأهلي ضغطه المتقدم على مدافعي سان جورج؛ لاستخلاص الكرة، ولكن دون فعالية تؤدي إلى تسجيل الأهداف.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو