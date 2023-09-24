حسين الشحات يفتتح التهديف لـ الأهلي في شباك سان جورج

سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك سان جورج الإثيوبي، في الدقيقة 29، من عمر اللقاء الذي يقام حاليا على ستاد القاهرة فى دور الـ32 من دوري الأبطال.

وجاء هدف الأهلي بعد تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء بأقدام حسين الشحات.

وبدأ الأهلي بمحاولات لفرض السيطرة بشكل مبكر على مناطق وسط الملعب.

وواصل الأهلي ضغطه المتقدم على مدافعي سان جورج؛ لاستخلاص الكرة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سان جورج

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات – محمود عبدالمنعم كهربا – بيرسي تاو