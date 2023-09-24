خالد الغندور يعلن عن مفاجأة في قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

اعلن الاعلامي خالد الغندور عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" #عاجـــــل :

قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب بالدوري :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر .

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري".

وينضم زيزو لقائمة الفريق لاول مرة هذا الموسم.