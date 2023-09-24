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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل smart things  تقرب المسافات بين المنافسين الكبار فى عالم التكنولوجيا؟

صدى البلد

تتقدم يوما بعد الاخر تقنيات وتطبيقات smart things فى ظل تطور هائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.

لم يعد الأمر مجرد رفاهية بل مع الوقت تزداد أهمية لما له من ابعاد مختلفة ترتبط بالرؤية لتوفير الطاقة ومزيدا من السرعة فى الاداء فى عالم متسارع .

تطبيقات ال smart things آجلا أم عاجلا ستصبح المستقبل فى أغلب  المنازل ولم تعد مقصورة على فئات معينة بل ستظهر تباعا فى جميع الشرائح والفئات المجتمعية المختلفة.

ولمن لا يعرفها فالمقصود بها امكانية  توصيل أجهزتك المنزلية الذكية والتحكم فيها بسرعة وسهولة من خلال . SmartThings متوافق مع مئات العلامات التجارية للمنزل الذكي. ويمكنك من خلالها  التحكم في جميع أدوات المنزل الذكية في مكان واحد، بما في ذلك تلفزيوات ذكية  وأجهزة منزلية الذكية متنوعة   كالغسالة والثلاجة والبوتجاز وغيرها . 

ولعل من اهم المميزات التى قد تجدها فى هذا الصدد هو اندماج المنافسين تحت مظلة جديدة من خلال هذة التطبيقات  ..فاصبح حاليا بامكانك استخدام تطبيقات smart things لشركة ما عالمية  لادارة اجهزة اخرى ليست من تصنيعها بل من تصنيع شركات اخرى منافسة لها .

كانت بدايات   smart thingsهو تحقيق اهداف تربط اجهزة متنوعة لمنتجات شركة واحدة فقط ومع الوقت اصبحت لغة التكنولوجيا هى العليا بحيث يتم ربط اجهزة متنوعة لشركات كبرى متنافسة طالما داخل البيت الواحد بتطبيقات smart things وهو ما يضفى الامور ثراء وافادة لملايين المستخدميين .

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