ديربي مدريد .. التشكيل الرسمي لمباراة أتليتكو والريال في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديا ريال مدريد وأتليتكو مدريد، التشكيل الرسمي لمباراة الديربي، التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كيبا
خط الدفاع: فاسكيز - روديجر - ألابا - جارسيا
خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - بيلينجهام
خط الهجوم: رودريجو
بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: مولينا - سافيتش - خيمينيز - هرموسو - لينو
خط الوسط: يورنتي - كوكي - ساؤول
خط الهجوم: جريزمان - موراتا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.