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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في مئويته.. تفاصيل أول قاموس للغة المصرية القديمة لـ أحمد باشا كمال

أحمد باشا كمال
أحمد باشا كمال

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هناك قاموس مشهور كتبه عالم المصريات أحمد باشا كمال و له أكثر من 20 جزء ومكتوب باللغة الهيروغليفية والعربية، الإنجليزية، الفرنسية وغيره.

أضاف "زايد"، خلال لقائه بتقرير نشره برنامج مصر الجديدة المذاع على شاشة ETC، أن أسرة أحمد باشا كمال أهدت هذا القاموس إلى مكتبة الإسكندرية، و قد تم ترميمه من قبل المكتبة و قاموا أيضا برقمنته و تحويله إلى كتاب مقروء على الانترنت و إتاحته إلى الجميع.

أكد الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، أن أحمد باشا كمال استمر 20 عاما يكتب هذا المعجم إيمانا بأن اللغة المصرية القديمة لابد من فهمها من خلال اللغة العربية العامية المصرية.

عرض القاموس بالمحافل الدولية

بينما قال عبد الحميد كمال، حفيد احمد باشا كمال، إن مكتبة الإسكندرية بذلت مجهودا جبارا في ترميم القاموس و إظهاره مرة أخرى للناس من خلال عرضه بالمحافل الدولية مثل: المتحف البريطاني و غيره. 

مكتبة الاسكندرية قاموس أحمد باشا كمال اللغة الهيروغليفية اللغة المصرية

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